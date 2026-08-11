EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 3,74 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 3,74 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'348 Punkten liegt. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,77 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,69 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 284'187 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,30 EUR) erklomm das Papier am 27.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 95,08 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,18 EUR am 14.07.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 17,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 06.05.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 156.64 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von -21,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 199.98 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,172 EUR je EVOTEC SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 5 Jahren gekostet
So schätzen die Analysten die EVOTEC SE-Aktie im Juli 2026 ein
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren angefallen
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
16:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
12:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag gefragt (finanzen.ch)
|
09:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag höher (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: TecDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)