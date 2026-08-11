EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag gefragt

Um 12:28 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 3,70 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'148 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,77 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,69 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 130'300 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 97,08 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,18 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Am 06.05.2026 lud EVOTEC SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,69 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,18 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 156.64 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von -21,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 199.98 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,172 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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