EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Vormittag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 3,17 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'457 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,17 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74'353 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR an. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 112,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2026 auf bis zu 2,41 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,20 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 13.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 143.48 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von -12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 163.89 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,437 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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