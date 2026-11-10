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10.11.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Nachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 3,16 EUR.
Um 16:28 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 3,16 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'205 Punkten steht. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 3,21 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,17 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 375'396 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.
Am 14.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 113,24 Prozent wieder erreichen. Am 13.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,41 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 23,76 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. EVOTEC SE liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 143.48 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163.89 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um -12,45 Prozent verringert.
Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,437 EUR je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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