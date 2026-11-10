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10.11.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Mittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 3,18 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 3,18 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'337 Punkten liegt. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,21 EUR zu. Bei 3,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 222'725 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.
Am 14.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 111,64 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2026 bei 2,41 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 24,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,24 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 143.48 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von -12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163.89 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,437 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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