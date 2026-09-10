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10.09.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von EVOTEC SE

EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von EVOTEC SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 3,13 EUR.

EVOTEC
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Um 09:28 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 3,13 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'033 Punkten realisiert. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,13 EUR nach. Bei 3,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 14'725 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 7,30 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 57,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 0,51 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,24 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 143.48 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um -16,21 Prozent verringert.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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