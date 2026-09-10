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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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10.09.2026 16:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE büsst am Donnerstagnachmittag ein

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE büsst am Donnerstagnachmittag ein

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 3,04 EUR.

EVOTEC
2.86 CHF -2.79%
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Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 3,04 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'608 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,99 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 537'767 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 140,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2026 (2,99 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 1,65 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 143.48 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 171.24 Mio. EUR umgesetzt worden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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