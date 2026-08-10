EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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10.08.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Montagvormittag stärker
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 3,52 EUR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 3,52 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'505 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,53 EUR. Zuletzt wechselten 52'001 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.
Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 107,15 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,88 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 06.05.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,69 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -21,67 Prozent auf 156.64 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 199.98 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,172 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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