EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiesst am Montagnachmittag hoch

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 6,3 Prozent auf 3,68 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'315 Punkten liegt. Bei 3,70 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,53 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'035'885 EVOTEC SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,30 EUR) erklomm das Papier am 27.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 98,26 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 13,74 Prozent wieder erreichen.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.05.2026 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,18 EUR vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -21,67 Prozent auf 156.64 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 199.98 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,172 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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