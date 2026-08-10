EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 3,60 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'440 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,53 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 601'629 Aktien.

Bei 7,30 EUR markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 102,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,18 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 11,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 06.05.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,69 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -21,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 156.64 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 199.98 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -1,172 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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