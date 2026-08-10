EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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10.08.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Mittag an Fahrt
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 3,60 EUR.
Um 12:28 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 3,60 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'440 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,53 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 601'629 Aktien.
Bei 7,30 EUR markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 102,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,18 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 11,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 06.05.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,69 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -21,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 156.64 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 199.98 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -1,172 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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