EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Montagnachmittag zu

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 3,19 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'073 Punkten notiert. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 821'093 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,73 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 110,97 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,41 EUR. Abschläge von 24,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. EVOTEC SE gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -12,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163.89 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,391 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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