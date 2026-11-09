EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Montagmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,7 Prozent auf 3,25 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'902 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,27 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 407'191 EVOTEC SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,73 EUR) erklomm das Papier am 14.01.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 107,20 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,41 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,92 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 143.48 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163.89 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,391 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie steigt dennoch: Wirkstoffforscher dämpft und verschiebt Mittelfristziele leicht

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren verloren

So schätzen Analysten die EVOTEC SE-Aktie ein