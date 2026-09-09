EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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09.09.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 3,15 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 3,15 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'338 Punkten steht. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45'267 EVOTEC SE-Aktien.
Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR an. Gewinne von 131,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,95 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 143.48 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
2026 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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