EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag fester

Um 12:28 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 3,17 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'178 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 3,19 EUR. Bei 3,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 182'326 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,30 EUR) erklomm das Papier am 27.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 130,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,58 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -16,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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