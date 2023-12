EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 04:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Xetra-Handel notierte das Papier bei 18,38 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 26'722 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 18,65 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 18,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,40 EUR. Bisher wurden heute 100'348 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,44 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,01 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 19,46 Prozent sinken.

Am 08.11.2023 äusserte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,28 EUR – ein Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 28.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

