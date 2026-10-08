EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag schwächer

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 2,88 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 29'699 Punkten notiert. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 2,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56'819 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 153,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,71 EUR fiel das Papier am 25.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 6,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 13.08.2026. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 171.24 Mio. EUR gelegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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