EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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08.10.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE fällt am Donnerstagmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 2,88 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 2,88 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'710 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 2,85 EUR. Bei 2,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 272'565 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.
Bei 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 153,47 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,71 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Am 13.08.2026 äusserte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 143.48 Mio. EUR, gegenüber 171.24 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -16,21 Prozent präsentiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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