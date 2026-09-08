EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verbilligt sich am Nachmittag

Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 3,15 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'475 Punkten steht. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 3,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,19 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 572'284 EVOTEC SE-Aktien.

Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 131,45 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 02.09.2026 auf bis zu 3,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -16,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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