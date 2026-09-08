EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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08.09.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verzeichnet am Mittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 3,18 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 3,18 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'452 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,19 EUR. Bisher wurden via XETRA 220'337 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 129,70 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.09.2026 Kursverluste bis auf 3,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 1,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 143.48 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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