EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Vormittag ins Minus

Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 2,91 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'519 Punkten notiert. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 2,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 90'793 Stück.

Am 27.10.2025 markierte das Papier bei 7,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 150,69 Prozent Luft nach oben. Bei 2,71 EUR fiel das Papier am 25.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 13.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 143.48 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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