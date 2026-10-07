EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von EVOTEC SE

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 2,87 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'124 Punkten liegt. In der Spitze büsste die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,85 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,91 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 939'832 EVOTEC SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 7,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 154,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2026 bei 2,71 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 143.48 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

2026 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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