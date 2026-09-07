EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag in Rot

Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 3,18 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'381 Punkten steht. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 3,18 EUR. Bei 3,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 20'926 Aktien.

Bei 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 56,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,01 Prozent.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -16,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

2026 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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