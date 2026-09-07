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07.09.2026 16:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE fällt am Nachmittag

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE fällt am Nachmittag

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 3,19 EUR.

EVOTEC
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Um 16:28 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 3,19 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'368 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,16 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,19 EUR. Bisher wurden heute 119'820 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 27.10.2025 markierte das Papier bei 7,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 128,84 Prozent hinzugewinnen. Am 02.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 2,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 13.08.2026. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umgesetzt.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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