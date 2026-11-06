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06.11.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Freitagnachmittag
Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.
Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 3,16 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'591 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 3,19 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,09 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 732'550 Aktien.
Bei 6,73 EUR erreichte der Titel am 14.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 112,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,41 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 23,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Am 13.08.2026 äusserte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -12,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR im Vergleich zu 163.89 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,374 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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