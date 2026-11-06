EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag stärker

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 3,11 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'509 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,09 EUR. Bisher wurden heute 335'816 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 6,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 116,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Am 13.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,41 EUR. Mit Abgaben von 22,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -12,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 163.89 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,374 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie steigt dennoch: Wirkstoffforscher dämpft und verschiebt Mittelfristziele leicht

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren verloren

So schätzen Analysten die EVOTEC SE-Aktie ein