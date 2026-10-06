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06.10.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Vormittag freundlich

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 3,09 EUR.

EVOTEC
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Um 09:28 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 3,09 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'482 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 3,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,00 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 101'925 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 136,25 Prozent. Bei 2,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 143.48 Mio. EUR – eine Minderung von -16,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 171.24 Mio. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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