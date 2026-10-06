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06.10.2026 12:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Mittag freundlich

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 3,09 EUR.

EVOTEC
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,5 Prozent auf 3,09 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'673 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 3,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 279'675 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR. 135,94 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,71 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. EVOTEC SE gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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