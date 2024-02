EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Um 04:28 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der Xetra-Sitzung um 4,1 Prozent auf 13,80 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 25'718 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 13,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,33 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'029'178 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 77,17 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 13,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2024). Mit einem Kursverlust von 5,65 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,16 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 196,28 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,98 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 24.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,717 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

