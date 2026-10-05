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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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05.10.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Montagvormittag an Boden

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Montagvormittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 2,94 EUR.

EVOTEC
2.70 CHF -0.59%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von EVOTEC SE legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 2,94 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'484 Punkten tendiert. Bei 2,97 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 2,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 32'126 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 148,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 2,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 7,76 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 äusserte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 143.48 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

2026 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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