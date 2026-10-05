EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 2,98 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'462 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,91 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 404'949 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 7,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 145,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,71 EUR. Dieser Wert wurde am 25.09.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 8,94 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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