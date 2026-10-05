EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 2,92 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 30'390 Punkten steht. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,97 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 2,91 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 140'858 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 150,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 7,13 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. EVOTEC SE liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,26 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -16,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 171.24 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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