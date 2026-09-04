EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3,26 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'351 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 3,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,27 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27'441 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 7,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Gewinne von 123,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,12 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 4,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 13.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umgesetzt.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet