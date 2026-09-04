EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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04.09.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verliert am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 3,22 EUR ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 3,22 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'472 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,19 EUR. Mit einem Wert von 3,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 632'514 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 7,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 126,85 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,12 EUR. Dieser Wert wurde am 02.09.2026 erreicht. Mit Abgaben von 3,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -16,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR im Vergleich zu 171.24 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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