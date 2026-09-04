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04.09.2026 12:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag mit Abschlägen

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 3,21 EUR.

EVOTEC
3.02 CHF -2.01%
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Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 3,21 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'403 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 3,21 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,27 EUR. Bisher wurden via XETRA 166'852 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR an. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 55,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,12 EUR. Dieser Wert wurde am 02.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 2,99 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 171.24 Mio. EUR gelegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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