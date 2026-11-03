EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 2,77 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'538 Punkten notiert. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,74 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,77 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37'592 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 03.11.2025 markierte das Papier bei 7,17 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 159,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2026 auf bis zu 2,41 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 13,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 143.48 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 171.24 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,394 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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