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03.09.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Vormittag an

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Vormittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 3,35 EUR.

EVOTEC
3.10 CHF -0.03%
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Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 3,35 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'017 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,31 EUR. Bisher wurden via XETRA 17'775 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,30 EUR) erklomm das Papier am 27.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 118,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.09.2026 bei 3,12 EUR. Mit Abgaben von 6,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 143.48 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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EVOTEC SE 3.08 1.72% EVOTEC SE

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