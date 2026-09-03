EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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03.09.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 3,31 EUR zu.
Um 16:28 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 3,31 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'129 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,37 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,31 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 260'741 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,30 EUR) erklomm das Papier am 27.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 120,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.09.2026 bei 3,12 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 6,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Am 13.08.2026 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 171.24 Mio. EUR gelegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -1,297 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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