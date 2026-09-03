EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 3,32 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'039 Punkten tendiert. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,37 EUR zu. Bei 3,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 136'747 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 119,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.09.2026 bei 3,12 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 6,20 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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