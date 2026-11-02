EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Im XETRA-Handel kam die EVOTEC SE-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 2,82 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 30'840 Punkten steht. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,86 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 2,77 EUR. Bei 2,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 244'750 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 7,17 EUR markierte der Titel am 03.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 154,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Bei 2,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. EVOTEC SE liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

2026 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -1,394 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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