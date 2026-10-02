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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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02.10.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE büsst am Freitagvormittag ein

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE büsst am Freitagvormittag ein

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 2,97 EUR.

EVOTEC
2.71 CHF -4.40%
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Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 2,0 Prozent auf 2,97 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'474 Punkten notiert. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,05 EUR. Bisher wurden heute 51'721 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 145,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2026 auf bis zu 2,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 8,69 Prozent sinken.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. EVOTEC SE liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -16,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR im Vergleich zu 171.24 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

2026 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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