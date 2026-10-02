EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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02.10.2026 16:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Freitagnachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 2,94 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 2,94 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'511 Punkten steht. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,93 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 387'027 EVOTEC SE-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 7,30 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 59,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.09.2026 (2,71 EUR). Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 7,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2026 vor. Das EPS lag bei -0,26 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 143.48 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 171.24 Mio. EUR umgesetzt worden.
Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2026 -1,297 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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