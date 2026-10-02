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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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02.10.2026 12:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag leichter

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag leichter

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 2,95 EUR.

EVOTEC
2.71 CHF -4.40%
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Die EVOTEC SE-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 2,95 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'458 Punkten notiert. In der Spitze büsste die EVOTEC SE-Aktie bis auf 2,93 EUR ein. Mit einem Wert von 3,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 203'984 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 7,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 59,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,71 EUR fiel das Papier am 25.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 8,14 Prozent sinken.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 143.48 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umsetzen können.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,297 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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