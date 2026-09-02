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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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02.09.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Vormittag

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Vormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

EVOTEC
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 3,16 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'931 Punkten steht. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,13 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 124'136 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 7,30 EUR markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 131,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 143.48 Mio. EUR, gegenüber 171.24 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -16,21 Prozent präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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