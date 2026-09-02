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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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02.09.2026 12:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Mittag an

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Mittag an

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

EVOTEC
3.10 CHF 4.49%
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Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 3,20 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'739 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,24 EUR an. Mit einem Wert von 3,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 322'785 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 7,30 EUR markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 128,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.09.2026 (3,12 EUR). Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 2,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.08.2026 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -16,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,297 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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