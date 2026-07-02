EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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02.07.2026 09:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag seitwärts
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Mit einem Wert von 5,10 EUR bewegte sich die EVOTEC SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die EVOTEC SE-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 5,10 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 31'950 Punkten tendiert. Bei 5,11 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,06 EUR ein. Bei 5,11 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 36'922 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,80 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2026 bei 4,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 06.05.2026 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,69 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 156.64 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -21,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 199.98 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,705 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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