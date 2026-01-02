Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.01.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Freitagvormittag

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Freitagvormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 5,53 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 5,53 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'808 Punkten steht. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,54 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,48 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49'015 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 9,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2025). Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 40,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.12.2025 bei 4,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,32 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 05.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 163.89 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von -11,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184.89 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,476 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

