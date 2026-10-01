EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der EVOTEC SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 3,10 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 30'640 Punkten notiert. Bei 3,13 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 236'764 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,30 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 57,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2026 Kursverluste bis auf 2,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,58 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 lud EVOTEC SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 143.48 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umsetzen können.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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