EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagnachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 3,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'381 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 3,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,08 EUR. Bisher wurden heute 769'149 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Bei 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 135,79 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,71 EUR. Dieser Wert wurde am 25.09.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 12,47 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 143.48 Mio. EUR, gegenüber 171.24 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -16,21 Prozent präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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