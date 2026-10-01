EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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01.10.2026 12:29:00
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag südwärts
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 3,07 EUR.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 3,07 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'497 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 665'382 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.
Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 137,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,71 EUR fiel das Papier am 25.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 13.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 143.48 Mio. EUR, gegenüber 171.24 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -16,21 Prozent präsentiert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -1,297 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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