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01.09.2026 09:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 3,27 EUR.

EVOTEC
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Das Papier von EVOTEC SE legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 3,27 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'600 Punkten tendiert. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,27 EUR an. Bei 3,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50'696 EVOTEC SE-Aktien.

Bei einem Wert von 7,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 123,24 Prozent Luft nach oben. Bei 3,18 EUR fiel das Papier am 14.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,87 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Am 13.08.2026 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -16,21 Prozent zurück. Hier wurden 143.48 Mio. EUR gegenüber 171.24 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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